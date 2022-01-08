Во Франции более 100 тыс. человек вышли на акции против принудительной вакцинации

Акции протеста против принудительной вакцинации и санитарных пропусков собрали в субботу на улицах французских городов 105,2 тыс. человек. Об этом сообщает телеканал CNews со ссылкой на данные Министерства внутренних дел Франции.

Самые крупные демонстрации прошли в Париже, где насчитали в общей сложности 18,2 тыс. участников. Также большие марши прошли в Страсбурге, Мюлузе, Кольмаре и Бордо. Всего по стране зафиксировано 179 манифестаций.

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В большинстве своем акции завершились без серьезных инцидентов, однако к концу дня власти отчитались о задержании 10 человек на одной из манифестаций в Париже и еще 24 человек в других городах. В ходе стычек с агрессивными участниками шествий пострадали 10 полицейских и жандармов.

Субботние демонстрации прошли во Франции на фоне усилий правительства по ужесточению санитарных ограничений для тех, кто еще не привился от коронавируса.