США готовы обсуждать с Россией неразмещение в Украине своих ракет

Соединенные Штаты готовы обсуждать с Россией неразмещение в Украине американских ракет, прогресс в этой сфере возможен. Об этом заявил в субботу на специальном телефонном брифинге для журналистов, посвященном предстоящим российско-американским переговорам по безопасности, представитель администрации США высокого ранга, передает ТАСС.

«Россия сказала, что чувствует угрозу в связи с перспективами размещения наступательных ракетных систем в Украине. Как президент [США Джо] Байден сказал президенту [РФ Владимиру] Путину, Соединенные Штаты не намерены это делать. Так что это одна из сфер, где мы можем достичь понимания, если Россия готова дать встречные обязательства», — сказал он.

Читайте нас в Telegram, подписавшись на официальный канал. Там вы найдете самые свежие материалы!