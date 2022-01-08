В Румынии за ношение тканевой маски ввели штраф в $570

Министр внутренних дел Румынии Лучиан Боде заявил, что с 8 января ношение текстильной защитной маски наказывается штрафом в $570. Об этом он сообщил в эфире телеканала Digi 24.

«Специалисты говорят, что штамм «Омикрон» распространяется очень быстро и является очень заразным, в этих условиях ношение маски очень важно для остановки распространения. Штраф за ношение неподходящей маски равен штрафу за ее отсутствие», — сказал он.

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