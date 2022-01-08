Акар заявил, что покупка российских С-400 была не выбором, а необходимостью

Покупка российских С-400 Турцией была не выбором, а необходимостью, приоритетом Анкары является безопасность, заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

«Это (закупка – ред.) было не выбором, а необходимостью. Это система, которая никому не причинит вреда, если не будет нападения или угрозы. Наш приоритет — безопасность нашей страны, 84 миллионов человек. Это система, которую не предоставили наши союзники, а мы сами обеспечили из России», — приводит слова Акара агентство «Анадолу».

По его словам, по вопросу С-400 можно найти «разумные и логичные решения».

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«Турция в этом отношении права», — заключил он.