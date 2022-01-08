Токаев удалил свой твит о 20 тысячах «террористах», напавших на Алматы

Из верифицированного аккаунта в твиттере президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева исчез пост на английском языке «о шести волнах нападения на Алматы», в которых участвовали «20 тысяч террористов».

Также из треда удален пост, в котором были такие слова: «Я считаю, что с террористами нельзя вести никаких переговоров, их надо убивать».

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Остальные посты в этом треде, опубликованном вечером 7 января, остались на месте, сообщает «Дождь».

О «20 тысячах напавших на Алматы» Токаев говорил и в телеобращении, показанном днем 7 января. Однако тогда он называл нападавших на Алматы не террористами, а бандитами.