На Кипре обнаружили гибрид штаммов «дельта» и «омикрон»

Новый вариант коронавируса, являющийся гибридом штаммов «дельта» и «омикрон», был обнаружен на Кипре группой местных ученых, работающих в Лаборатории биотехнологии и молекулярной вирусологии Кипрского университета. Исследователи дали ему название «дельтакрон», сообщил в субботу журналистам заведующий данной лабораторией Леонтиос Кострикис, который ранее возглавлял Научно-консультативный совет по борьбе с пандемией, функционирующий при кипрском министерстве здравоохранения. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, новый вариант имеет генетическую основу как у дельта-штамма, но при этом ряд его мутаций такие же, как у омикрон-штамма. «Мы нашли значительное количество мутаций, которые ранее обнаруживались только во время случаев заражения омикрон-штаммом», — сказал вирусолог. По словам Кострикиса, у омикрон-штамма 30 мутаций, и «10 из них были идентифицированы в пробах, взятых на Кипре».

Заведующий лабораторией добавил, что так называемый дельтакрон-штамм был обнаружен в 25 образцах, взятых на острове, причем 11 из них были получены у людей, госпитализированных с симптомами ковида, а остальные 14 — у обычных жителей.