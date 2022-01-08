Назарбаев в Нур-Султане и призывает казахстанцев сплотиться вокруг Токаева

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев находится в столице Казахстана, сообщает его пресс-служба.

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Назарбаев также призвал всех сплотиться вокруг Токаева.

«Елбасы призывает всех сплотиться вокруг Президента Казахстана для преодоления текущих вызовов и обеспечения целостности нашей страны», — отметил его пресс-секретарь Айдос Укибай.

Также он сообщил, что Назарбаев провел телефонные переговоры с главами дружественных государств.

