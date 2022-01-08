Бердымухамедов поручил потушить «Врата ада»

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов распорядился потушить расположенный в Дашогузской области горящий газовый кратер Дарваза, называемый в народе «Врата ада». Об этом сообщает Turkmenportal.

По словам Бердымухамедов в этой местности сгорает огромное количество газа. Данное обстоятельство негативно сказывается на экологии и на здоровье проживающих рядом людей. Также расходуется природный газ, от которого можно получить значительную прибыль для обеспечения благополучия народа.

«Мы создаем и продолжим создавать все необходимые условия для освоения колоссальных запасов углеводородных ресурсов независимой нейтральной Отчизны в интересах родного народа», – заявил Бердымухамедов.