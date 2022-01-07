Казахстанская трагедия — повторение Черного Января

Казахстанская трагедия продолжается. Президент страны Токаев приказал стрелять на поражение. “Нас призывают провести мирные переговоры. Какая глупость. Какие могут быть переговоры с убийцами?» — цитируют его мировые СМИ. Точные цифры погибших среди гражданского населения и тем более тех, кого уже назвали «погромщиками», «убийцами», «мародерами» и т.д. сообщать в столице Казахстана не считают необходимым.

Но в том, что речь идет о десятках, если не сотнях, погибших, сомнений нет. Как сообщают российские оппозиционные СМИ в своих ТГ-каналах, в Алматы «выстрелы слышны везде», на улицах находят расстрелянные автомобили с трупами, и очень много на улицах сожжённых автомобилей.

Но самое главное, уже есть видео, где солдаты стреляют прямо на улицах веером, не особо целясь. По кому именно —за кадром. Но уже не получается не видеть пугающих аналогий с карательной акцией тогда еще советской армии на улицах Баку 20 января 1990 года.

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Более того, практически до деталей совпадают выражения, в которых московские прокремлевские СМИ описывают происходящее. Это опять «исламские боевики», «террористы», «погромщики» и т.д. Как минимум заставляют задуматься даже официальное новости о наличии среди «погромщиков и мародеров» заранее подготовленных провокаторов, о том, что толпе на улице «раздавали оружие» и т.д. Российские эксперты уже отмечают: на подавление беспорядков бросили не Росгвардию, то есть «антимятежную полицию», а десантников. Точно так же Кремль действовал в январе 1990 года в Баку.

И тем более есть сходство в тех задачах, которые решали солдаты на улицах Баку в январе 1990 года и на улицах казахстанских городов сегодня. Если кто забыл, в Азербайджане должны были пройти выборы в Верховный совет Азербайджанской ССР, и победа на них сторонников восстановления независимости Азербайджана была предрешенной. А вот этого в Азербайджане Москва допустить уже не могла — с учетом экономического и ресурсного потенциала нашей страны. Для чего и был запущен понятный сценарий: провокаторы устраивают беспорядки и погромы, спецгруппа «Вымпел» взрывает телецентр, чтобы «навесить» теракт на «исламских экстремистов» и создать повод для ввода войск, а затем уже власть действует по заготовленному карательному сценарию.

А в Казахстане беспорядки вспыхнули как раз после того, как страна стала де-факто диверсифицировать свою политику, наводить мосты с Турцией и повышать статус казахского языка. Что Москва сочла недопустимой дерзостью. Запустив сценарий «принуждения к послушанию». Словом, опять «люди, в наших отцов, строят планы на наших детей».

Только вот это еще не значит, что их планы сбудутся.

Нурани, обозреватель Minval.az