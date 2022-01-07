Российский депутат предложил насиловать жен протестующих в Казахстане

Еще один депутат Госдумы РФ озвучил оскорбления в адрес казахстанского народа. На этот раз отличился депутат Олег Матвейчев, который высказался о представителях местного малого и среднего бизнеса, которые солидарны с протестующими касательно политических требований, передает Minval.az.

В соцсети Матвейчев написал, что «владельцы салонов сотовой связи в Алмате», писавшие в Сети пожелания скорейшего ухода Нурсултана Назарбаева из власти, «должны страдать».

Читайте нас в Telegram, подписавшись на официальный канал. Там вы найдете самые свежие материалы!

«Их должны разграбить, жену изнасиловать, машину сжечь..» — написал депутат, добавив, что этим бизнесменам также должны засунуть палку для селфи в задний проход.

Свой пост он дополнил комментарием с рассуждениями о либеральной интеллигенции в целом, которую «история ничему не учит». «Дебилы» свергли царя в 1917-м, а затем работали проститутками в Париже, пишет Матвейчев. Такие же люди, по его мнению, ждали распада СССР, а затем «торговали сигаретами в переходах».

В беседе с «Подъемом» депутат заявил, что не видит в своих высказываниях «ничего неэтичного» и подчеркнул, что «не имеет в виду конкретную национальность».