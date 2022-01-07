Опозорившиеся в боях с Азербайджаном армяне не прочь «порезвиться» в Казахстане

Сумевшие пережить позор разгрома во Второй Карабахской войне армяне воспрянули духом.

Причина, по их мнению, более чем серьезная. Лидер Армении Пашинян под личиной миротворческой миссии отправил своих «зинворов» в Казахстан. По этому поводу армянские любители позлорадствовать в соцсетях не упустили возможности вспомнить о своем «геройстве» в Ходжалы.

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Также «доблестные» представители «древнейшего народа» порадовались безнаказанной возможности «порезвиться» в Казахстане, прикрываясь мундирами войск ОДКБ.

