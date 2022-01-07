Лукашенко ратует за возвращение Украины в «лоно настоящей веры»

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что взял более жесткий курс на сохранение независимости страны. Он отметил, что страна должна быть в тесной связке с Россией, Украиной и Казахстаном, причем Украину нужно вернуть «в лоно нашей настоящей веры».

Во время выступления в минском храме по случаю Рождества Христова господин Лукашенко сказал, что таким государствам, как Беларусь, будет невозможно выжить в одиночку. «Поэтому я и взял более жесткий курс на то, чтобы сохранить наш суверенитет и независимость, чтобы мы были государством. Но были в тесной связке с нашими ближайшими друзьями и братьями. Кто это? Это Россия. Это Казахстан. Это Украина»,— сказал он (цитата по БелТА).

Народ в Украине, как считает белорусский президент, «обездолен до крайности», и «надо сделать все, чтобы вернуть Украину в лоно нашей настоящей веры». Он раскритиковал автокефалию Православной церкви Украины (ПЦУ) и заявил, что подобное хотели преподнести Беларуси в 2020 году.

