«Демократичные власти» Армении понадеялись на помощь ОДКБ, если окажутся на месте Казахстана

«Демократичные власти» Армении понадеялись, что получат аналогичную помощь от стран ОДКБ против собственного народа, если окажутся на месте Казахстана.

«Надеемся, что в будущем, если Армения окажется в такой ситуации, то получит соответствующую помощь. Страны-участницы Организации впервые задействовали механизмы реагирования на кризисные ситуации, показали, как они должны работать», — заявил секретарь Совбеза Армении Армен Григорян, комментируя отправку миротворческих сил ОДКБ в Казахстан, передает «Спутник Армения».