Какие планы у Москвы на счет Баку и Еревана на 2022 год?

Последние дни уходящего года и первые дни наступившего —традиционное время подведения итогов и строительства планов на будущее. Но в Армении именно в эти дни грянула если и не громкая сенсация, то во всяком случае «новость с продолжением». В местную политику возвращается бывший глава МИДа Ара Айвазян и два его заместителя — Артак Апитонян и Гагик Галачян. По сведениям ереванских СМИ, вся отставная троица активно сотрудничает с учредителем Ameriabank Рубеном Варданяном. Последний, как уточняется, спонсирует партию «Страна для жизни».

Теоретически это, конечно, внутреннее дело самой Армении. Но на практике…

Прежде всего , это тот самый Рубен Варданян, российский олигарх армянского происхождения, который основал банк «Тройка Диалог» — одну из крупнейших даже по российским меркам «прачечных денег». С помощью «Тройки», как уже неоднократно указывалось в том числе и в Minval.az, российские олигархи выводили за рубеж крупные суммы денег и вкладывали их в числе прочего в предметы роскоши: дорогие яхты, виллы в Испании и т.д. Заодно помогал отмывать деньги крупным преступным группировкам. Затем «переформатирования» в добропорядочного бизнесмена и благотворителя, спонсировал громкие проекты, включая «Сколково», но большого внимания к себе не привлекал. Но в октябре 2020 года, то есть в разгар 44-дневной войны, когда поражение Армении стало просто вопросом времени, Рубен Варданян, как уже рассказывал Minval.az, выступил с пространным видеообращением и к Владимиру Путину, и к мировому сообществу, умолял вмешаться и «прекратить войну», уверял, будто бы « мы стоим на краю огромной пропасти, гуманитарной и человеческой катастрофы», и «именно сегодня, как много десятилетий назад в «Арцахе» решается будущее мира». Обращался и к «людям в погонах»: «Если вы не сделаете то, что вы обязаны сделать как люди, принявшие присягу, много десятков лет вам будет стыдно жить в этом мире» — не уточнив, правда, каким образом российская присяга подразумевает войну с Азербайджаном за армянские территориальные «хотелки». Затем, когда в ответ на его обращение никто не стал устраивать «выкручивание рук» Азербайджану, а Армении пришлось подписать капитуляцию, Варданян вновь «ушёл в тень». Но в ноябре уже 2021 года объявил, что намерен заняться в Армении большой политикой. Тогда же дал интервью РосСМИ, где заявлял, что, по его мнению, армянское общество сказало: «Да, нынешняя власть проиграла. Нынешняя власть виновата во многих проблемах, которые возникли. Но тем не менее мы не хотим назад, мы не хотим вернуться в прошлое, мы считаем, что эта страница перевернута».

Уже тогда многое указывало на то, что именно Варданяну отводится роль нового «кандидата Кремля» на армянском поле. Прежняя ставка на «карабахцев» не оправдывала себя: «бывшие» со всем своим режимом криминальной диктатуры настолько сильно настроили против себя армянское общество, что сместить Пашиняна не удалось даже после разгрома и капитуляции Армении. Некогда многообещающий Артур Ванецян весьма опрометчиво примкнул к Сержу Саргсяну, да и к тому же ему в Москве не простили участия в аресте действующего на тот момент генсека ОДКБ Хачатурова. Наконец, та «раскрутка», которую устроили Варданяну РосСМИ, причем не уровня «Регнума», а весьма авторитетные и влиятельные, вряд ли могла быть случайностью.

Показательно и другое. В тех своих интервью Варданян старательно обходил вопрос о своей позиции относительно постконфликтного урегулирования в Карабахе и не торопился ни призывать к миру, ни обещать реванш. Теоретически это еще могло сойти за «политическую осторожность». И при желании можно было даже не задавать вопросы, как так получилось, что, пытаясь слепить для Азербайджана в 2013 году «союз миллиардеров», Москва тут же организовала встречу его активистов с представителями армянской диаспоры аж в «Президент-отеле», а вот «колоть» своего возможного фаворита на армянском поле хотя бы на заявления в поддержку российских же инициатив в постконфликтном урегулировании сочла излишним.

Но если теперь Варданян приглашает в свою команду Ара Айвазяна и его заместителей, то вся игра в прятки теряет смысл. Напомним: Айвазян, заняв пост министра иностранных дел 18 ноября 2020 года, то есть уже после разгрома и капитуляции Армении, позволял себе называть освобождённые Азербайджанской Армией территории «оккупированными районами Арцаха», требовал их возвращения под контроль Армении аж с трибуны ОБСЕ, пытался всеми силами реанимировать тему «самоопределения армян Карабаха» и т.д. А в отставку подал в мае 2021 года, после того, как провалились очередные армянские силовые авантюры в окрестностях озера Гарагель в Лачинском районе.

Но если так, то каковы в реальности планы Кремля относительно Баку и Еревана? В самом деле, вице-премьер Оверчук в последние предновогодние дни совершает турне по региону, замглавы МИД РФ Руденко рассказывает в интервью, что Россия, Армения и Азербайджан в рамках трехсторонней рабочей группы досогласовывают параметры запуска совместных инфраструктурных проектов, причем Россия выступает «за сбалансированное обеспечение интересов азербайджанской и армянской сторон в едином «пакете»». А тем временем Варданян, которому в Москве устраивают нешуточный «промоушн», приглашает в свою команду заведомых «ястребов» и делает ставку на реванш. Официально он, конечно, не выражает позицию Кремля, только вот вряд ли стоит делать вид, что этот московский олигарх армянского разлива позволяет себе открыто торпедировать один из важнейших внешнеполитических проектов Кремля, не заручившись соответствующей поддержкой и «отмашкой». Но если так, то это по сути означает возврат к прежней «двойной игре» Кремля и попыткам говорить с Азербайджаном о мире, но при этом поддерживать армянскую агрессию (если уж кому-то режет слух выражение «воевать с Азербайджаном руками Армении»). Возможно, в 1992-1993 году эти «политтехнологии» и казались эффективными. Но теперь, после 44-дневной войны, казалось бы, уже можно было уяснить для себя, чем заканчиваются подобные игры. И научиться отличать «ястребов» от «грифов-стервятников».

Нурани, обозреватель