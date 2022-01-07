Прокурор запросил для экс-посла Эльдара Гасанова 11 лет тюрьмы

Состоялся судебный процесс по уголовному делу бывшего посла Эльдара Гасанова.

На процессе, который проходил под председательством судьи Афгана Гаджиева, выступил гособвинитель Анар Насибов, передает АПА.

В своем выступлении прокурор указал, что обвинения, предъявленные обвиняемому по статьям УК 179.3.2,193-1.3.2, 308.2, 308-1.1 и 313, были доказаны в ходе судебного расследования.

Гособвинитель, основываясь на собранных достаточных доказательствах и показаниях свидетелей, потребовал признать Эльдара Гасанова виновным по указанным статьям и приговорить его к 11 годам лишения свободы.

Адвокаты защиты попросили у суда время для выступления.

Отметим, Эльдара Гасанова защищают в суде 4 адвоката. Экс-посол не признал себя виновным в ходе судебного расследования.

Напомним, в ходе финансовых проверок появились обоснованные подозрения в том, что экс-посол Азербайджана в Сербии, Черногории и Боснии и Герцеговине Эльдар Гасанов допустил нецелевое расходование крупной суммы бюджетных средств, а также совершил другие нарушения законов.

Расследование уголовного дела завершено и направлено в Бакинский суд по тяжким преступлениям для рассмотрения.

Уголовное дело в отношении других участников преступлений выделено в отдельное производство.