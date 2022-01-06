Штангист Ниджат Рагимов не может вернуться в Казахстан

Олимпийский чемпион по тяжелой атлетике из Азербайджана Ниджат Рагимов не может вернуться в Казахстан, под флагом которого выступает все последние годы. Об этом заявил отец штангиста Али Рагимов.

Рагимов-младший последние несколько месяцев находился с родными в Азербайджане и в первых числах января должен был вернуться в Казахстан, под флагом которого выступает на международных соревнованиях. Но Ниджат не может вылететь в Казахстан из-за беспорядков.

Отец олимпийского чемпиона убежден, что в ближайшее время ситуация в Казахстане нормализуется и его сын беспрепятственно туда вернется.

«Уверен, что напряженная ситуация в этой стране не продлится больше 10-15 дней, поэтому Ниджат после нормализации обстановки вернется в Казахстан. Никаких проблем в связи с задержкой вылета у Ниджата не возникнет», — сказал Рагимов-старший (цитата по «Спутнику»).