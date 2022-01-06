Москва назвала события в Казахстане «инспирированными извне»

Россия рассматривает последние события в Казахстане как инспирированную извне попытку насильственным путем подорвать безопасность и целостность государства, заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

«Российская Федерация, подтвердив приверженность союзническим обязательствам в рамках ОДКБ, поддержала принятие неотложных мер в связи со стремительной деградацией внутриполитической ситуации и ростом насилия в Казахстане. Рассматриваем последние события в дружественной нам стране как инспирированную извне попытку насильственным путем, с использованием подготовленных и организованных вооруженных формирований, подорвать безопасность и целостность государства», — говорится в комментарии на сайте МИД РФ.