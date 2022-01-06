ОДКБ направила миротворцев в Казахстан

Коллективные миротворческие силы ОДКБ направлены в Казахстан. Об этом заявили в секретарите ОДКБ.

Сообщается, что в состав направленных в Казахстан миротворческих сил ОДКБ вошли российские ВДВ, самолеты ВКС перебрасывают их в республику.

Основными задачами Коллективных сил ОДКБ в Казахстане будет охрана государственных и военных объектов, содействие в стабилизации обстановки.

Передовые подразделения коллективных сил ОДКБ уже приступили к выполнению поставленных задач в Казахстане, добавили в секретарите организации.

В состав миротворческого контингента, направленного в Казахстан вошли подразделения вооруженных сил России, Беларуси, Армении, Таджикистана и Кыргызстана.