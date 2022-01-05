ОДКБ объявила о вводе своих миротворцев в Казахстан

Совет коллективной безопасности ОДКБ в соответсвии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности принял решение направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Республику Казахстан на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране, заявил премьер Армении Никол Пашинян.

«В связи с обращением Президента Республики Казахстан Токаева и ввиду угрозы национальной безопасности и суверенитету Республики Казахстан, вызванной, в том числе, вмешательством извне, Совет коллективной безопасности ОДКБ в соответсвии со статьей 4 Договора о коллективной безопасности принял решение направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Республики Казахстан на ограниченный по времени период с целью стабилизации и нормализации обстановки в этой стране», — написал Пашинян в своём «Фейсбуке».

Как писал ранее Minval.az, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил во время совещания 5 января, что обратился к лидерам стран ОДКБ с просьбой о поддержке.

«Полагаясь на договор о коллективной безопасности, я сегодня обратился к главам государств ОДКБ — оказать помощь Казахстану в преодолении этой террористической угрозы. На самом деле, это уже не угроза, это подрыв целостности государства и самое главное — это нападение на наших граждан, которые просят меня как главу государства в срочном порядке оказать им помощь», — сказал Токаев.

В ОДКБ входят Россия, Беларусь, Армения, Кыргызстан, Таджикистан и Казахстан.