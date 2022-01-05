Байден вновь оконфузился

Президент США Джо Байден в своем обращении к гражданам США перепутал год, заявив, что у страны есть причины надеяться на хороший «2020 год».

«Есть много причин надеяться, что 2020 год пройдет хорошо, но ради всего святого, пожалуйста, не пренебрегайте теми возможностями, что у нас есть», — сказал президент США.

Это не первый подобный инцидент с Байденом, напоминает «Газета.ру». В декабре американский лидер во время выступления перед студентами Государственного университета Южной Каролины ошибся, несколько раз назвав вице-президента Камалу Харрис президентом.

До этого он снова забыл имя и фамилию главы Пентагона Ллойда Остина. Видео с речью американского президента на церемонии вручения медалей почета военным США опубликовано в Twitter. Произнося благодарственную речь, Байден долго не мог вспомнить имя и фамилию министра обороны США.

В ноябре в ходе обращения к нации президент США перепутал название нового штамма коронавируса, несколько раз называя его «омникрон» вместо «омикрон».

