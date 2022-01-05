Токаев выступил с обращением: Намерен действовать жёстко, продолжу оставаться в столице

Президент Казахстана Токаев выступил с видеообращением. Он заявил, что «в нашем любимом городе толпы бандитствующих элементов издеваются над военнослужащими».

По его мнению, речь идет об организованно действующих заговорщиках.

Токаев пообещал, что продолжит оставаться в столице страны, тем самым опровергнув свой отлет.

Президент пообещал продолжение политических реформ, однако никаких конкретных мер не предложил, пообещав рассказать о них позднее.

С сегодняшнего дня председатель Совета Безопасности намерен действовать жёстко, добавил он.