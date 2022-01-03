Пограничника, застрелившего троих сослуживцев, задержали в Лачинском районе

Задержан военнослужащий Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана, убивший трех сослуживцев

Об этом Minval.az сообщает со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

Согласно информации, 2 января около 18 часов военнослужащий сверхсрочной действительной военной службы пограничных войск ГПС младший сержант Эвезли Эльхан Мухаммед оглу по неизвестной причине застрелил из своего служебного оружия военнослужащих пограничной заставы, где он служил — старшего лейтенанта Исмаилова Юсифа Исмаил оглу, младшего прапорщика Джалилзаде Амила Фуар оглу и младшего прапорщика Ибрагимова Рафаила Натиг оглу, после чего, бросив оружие, скрылся с места происшествия.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий Эльхан Эвезли 03 января 2022 года около 00:30 часов был обнаружен и задержан на территории села Малхелеф Лачинского района.