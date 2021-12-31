Ограничивается движение автомобилей по площади «Азнефть», Приморскому бульвару – Проспекту нефтяников

В целях обеспечения безопасности при проведении праздничного мероприятия, посвященного 31 декабря – Дню солидарности азербайджанцев мира и Новому году ограничивается и меняется направление движения автомобилей в столице по дорогам, пересекающимся с площадью «Азнефть», Приморским бульваром – Проспектом нефтяников.

В пресс-службе МВД сообщили, что ограничения будут сняты после завершения мероприятия.

Движение автомобилей в указанном направлении будет регулироваться в основном с 14-го километра дороги Баку-Сальян по 3-й внешней кольцевой дороге с проездом через территорию Ясамальского района в соответствующем направлении, через «20-й участок» и прилегающие к нему территории, с проездом от круга «20-го участка» по нагорной трассе через поселок Бадамдар в направлении улицы Микаила Мушфига, проспекта Метбуат, а с поселка Байыл посредством улиц Теймура Эльчина или Мехти Гусейна.

В этих направлениях рекомендуется как можно реже использовать личные автомобили, отдавать предпочтение общественному транспорту.