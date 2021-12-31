Ильхам Алиев поздравил президента Кубы

Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Республики Куба Мигелю Диас-Канелю Бермудесу по случаю национального праздника Республики Куба — Дня Свободы, сообщает пресс-служба главы государства.

В письме говорится:

«Уважаемый господин Президент,

От себя лично и от имени азербайджанского народа сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ с национальным праздником Республики Куба — Днём Свободы.

Развитие азербайджано-кубинских связей вызывает удовлетворение. Хочу особо отметить эффективное сотрудничество наших стран в связи с пандемией COVID-19.

Верю, что благодаря нашим усилиям дружественные отношения между Азербайджаном и Кубой будут успешно развиваться и впредь, продолжится наше сотрудничество в многосторонних институтах, включая ООН и Движение неприсоединения.

В этот знаменательный день выражаю Вам мои наилучшие пожелания, желаю дружественному народу Кубы неизменного спокойствия и благополучия».