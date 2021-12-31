Руководство Минобороны посетило военный госпиталь

По случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года 31 декабря руководящий состав министерства обороны Азербайджана посетил Главный клинический госпиталь Вооруженных сил, сообщила пресс-служба Минобороны.

Сначала руководство министерства возложило цветы к памятнику Общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, воздвигнутому на территории госпиталя, воздав дань уважения его памяти.

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов встретился с группой военнослужащих, проходящих лечение в госпитале, в том числе раненых в Отечественной войне, поинтересовался состоянием их здоровья и процессом реабилитации, пожелал скорейшего выздоровления и возвращения на места службы.

Министр обороны передал военнослужащим поздравления президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева и от имени главы государства вручил праздничные гостинцы.