В Новый год следует отказаться от шампанского

Алкоголь вреден для здоровья, но игристое вино особенно опасно для организма, поэтому в Новый год лучше отказаться от шампанского или постараться пить его как можно меньше, посоветовал диетолог Михаил Гинзбург.

«В нём сочетаются пузырьки и наличие спирта. Газ очень сильно ускоряет всасывание алкоголя, и опьянение после шампанского оказывается более глубоким, чем от аналогичной порции красного вина, например», — объяснил эксперт телеканалу «Звезда».

Также газы в шампанском раздражают желудок и обостряют язвенную болезнь и гастрит. Поэтому тем, кто не хочет отказываться от игристого вина во время праздничного застолья, диетолог советует убрать из напитка газы, пить маленькими глотками только после еды и при этом закусывать салатами с мясом или фруктами.