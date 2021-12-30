Бекхэм может стать рыцарем

Именитый британский футболист Дэвид Бекхэм был внесен в официальный список рекомендаций на присвоение рыцарского титула в июне следующего года, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на таблоид The Sun.

По версии издания, это стало возможно после того, как с Бэкхема сняли обвинения по уклонению от уплаты налогов, с которыми он столкнулся около десяти лет назад. Отмечается, что Бэкхем может получить титул «сэра» не только за спортивные заслуги, но и за активную благотворительную деятельность, в рамках которой он собрал около £50 млн.