Когда следует садиться за новогодний стол

Поздний приём пищи предновогодним вечером не опасен для здоровья. Об этом «Лайфу» заявил консультант цифрового медицинского сервиса «Доктор рядом» врач-диетолог Александр Андреев.

«Новогоднее застолье можно считать исключением, не считаю опасным приём пищи и употребление алкоголя в 22:00 или 23:00. Единичное нарушение режима не испортит ваше здоровье», — заявил собеседник.

Во избежание изжоги и тяжести в желудке в праздники медик советует добавлять в салаты меньше майонеза либо же вовсе использовать растительное масло, если такая заправка подходит салату.

«Основным блюдом может быть запечённая в духовке курица, её мясо будет мягким и не будет содержать канцерогены (так как вы не жарили его, а именно запекали)», — отметил диетолог.

Андреев напомнил, что в обычные дни ужинать следует за три часа до отхода ко сну. За этот временной период желудок успеет переварить пищу, резюмировал он.