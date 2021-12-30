Министр Мамедов раскрыл численность амнистированных заключенных

За прошедший период более 2600 заключенных, попавших под амнистию, освобождены из пенитенциарных учреждений.

Об этом на коллегиальном заседании сказал министр юстиции Азербайджана Фикрет Мамедов.

Так, 950 заключенным сократили срок наказания, а по службе пробации от различных наказаний освобождены более 4600 человек.

На сегодняшний день исполнение решения об амнистии продолжается.

Отметим, что на заседании Милли Меджлиса 5 ноября было принято решение об объявлении амнистии по случаю 8 ноября — Дня Победы. Акт об амнистии принят по инициативе Президента Ильхама Алиева.

Акт об амнистии, вступивший в силу 5 ноября, должен быть исполнен в течение четырех месяцев.