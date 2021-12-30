«В спешке прибежал к машине и сказал, что это армянский пост»: Рахимли рассказал, как его обстреляли армяне

Стали известны подробности инцидента в связи с ранением сотрудника компании Bakcell Анара Рахимли в результате обстрела со стороны армян на освобожденных территориях. Об этом сам пострадавший рассказал в интервью AzTV.

Анар Рахимли отметил, они с товарищем приняли армянский пост за свой по дороге к территории, где проводили работу.

«Узнав, что это армянский пост, мы начали бежать, в результате чего с противоположной стороны был открыт огонь. Мой товарищ направился туда, чтобы попросить открыть дорогу. Затем он в спешке прибежал к машине и сказал, что это армянский пост и надо быстро уезжать. Когда я попытался поехать назад, с поста начали стрелять. Одна из пуль попала мне в руку и сломала кость. Так как я не смог повернуть руль, машина врезалась в столб и упала в овраг. Выйдя из автомобиля, я перевязал руку и начал ждать, а мой товарищ пошел за помощью», — отметил Анар Рахимли.

Врач Гянджинской больницы Мезахир Мамедов сообщил, что раненый поступил вчера вечером.

«С ночи приняты все меры. Ситуация стабильная», — отметил он.

Напомним, что 29 декабря около 4 часов дня в районную прокуратуру поступила информация о ранении жителя города Баку Рахимли Анара Магомед оглу (1993 года рождения) в результате обстрела на освобожденных от оккупации территориях Агдамского района под названием «Yeddi xırman» при исполнении своих служебных обязанностей.

