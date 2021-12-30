Состоялся телефонный разговор между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и председателем 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Абдуллой Шахидом. Об этом сообщается на странице председателя 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Twitter.

Сообщается, что в ходе телефонного разговора Абдулла Шахид высоко оценил роль Азербайджана в качестве председателя Движения неприсоединения, и выдвинутые им инициативы по справедливому распределению вакцин против COVID-19, а также резолюции в связи с универсальным доступом к вакцинам в Генеральной Ассамблее и Совете ООН по правам человека и выразил благодарность.