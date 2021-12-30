В Китае футболистам сборной запретили тату

Футболистам национальной сборной Китая по футболу отныне запрещен поход в тату-салоны. Как сообщает Mathrubhumi, министерство спорта страны выдало постановление, которым запретило игрокам национальной команды набивать татуировки.

При этом тем футболистам, которые уже имеют рисунки на теле, рекомендовали их свести.

Также постановлением запрещается вызывать в молодежные сборные, до 20 лет и младше, игроков с татуировками. Должны быть закрыты татуировки и во время тренировок.

Напомним, что с 2018 года футболистов обязали закрывать все рисунки на теле футболками с длинным рукавом.