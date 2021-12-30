Захарова прокомментировала заявление Пашиняна о возвращении азербайджанцев в Карабах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала сегодня на традиционном брифинге заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о поддержке официальным Ереваном процесса возвращения вынужденных переселенцев — азербайджанцев в нагорную часть Карабаха и обещание не оспаривать их права на проживание в Ханкенди и селах нагорной части Карабаха.

Представитель МИД России напомнила о трехстороннем заявлении от 9 ноября 2020 года.

Отвечая на вопрос, М. Захарова отметила, что это отражено в заявлении от 9 ноября 2020 года, подписанном лидерами трех стран.

«Прямая цитата из 7-го пункта заявления: Внутренне перемещённые лица и беженцы возвращаются на территорию Нагорного Карабаха и прилегающие районы под контролем Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев». Здесь больше добавить нечего», — отметила М.Захарова.