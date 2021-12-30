В Перу шаманы провели ритуал с портретами Путина, Зеленского и Байдена

В Перу шаманы и целители провели традиционный обряд привлечения здоровья и удачи в Новом году. В церемонии они использовали портреты мировых лидеров — президента России Владимира Путина, его украинского коллеги Владимира Зеленского и американского лидера Джо Бадена. Видео ритуала опубликовано на YouTube-канале итальянской газеты La República.

Как сообщил шаман Феликс Рондан, он и его коллеги попросили природу объявить 2022-й годом наступления конца пандемии COVID-19. Для этого участники обряда нарисовали семенами и лепестками круг на земле с числом 2022, в который сложили все свои подношения, такие как листья коки. Они также вылили на алтарь напиток чича на основе ферментированной кукурузы.

Кроме того, шаманы провели церемонию по «очистке» от негатива международных отношений. Особенно они постарались избавиться от напряженности между Россией и Украиной. Для этого целители облили настоем фотографии Путина, Зеленского и Байдена, в котором они видят ключ к решению проблемы взаимоотношений между странами.

«Это будет очень благоприятный год для всех стран. Будет очень хороший прогресс в области здравоохранения, и конфликты утихнут. Наступит мир, спокойствие и хорошее здоровье для всех», — предсказал целитель Андрес Де лос Сантос.