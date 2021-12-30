В АПБА назвали причину массового отравления донерами в Баку

Агентство продовольственной безопасности Азербайджанской Республики обнародовало результаты проверки, проведенной в связи с отравлением, произошедшим 12 декабря 2021 года в учреждении общественного питания «Донер маркет», расположенном по адресу: город Баку, Насиминский район, ул.Шамси Бадалбейли 104, принадлежащем физическому лицу Аллахвердиеву Давуду Керим оглу.

Как сообщили в Агентстве, в результате лабораторных исследований в образцах были обнаружены кишечная палочка, бактерии рода протеус и клостридии. То есть продукты вторично загрязнялись в процессе переработки.

В результате несоблюдения персоналом гигиенических норм и правил, режима дезинфекции, а также правил личной гигиены произошло загрязнение пищевых продуктов. Также на оборудовании произошло загрязнение кишечными палочками и протеусом, которые являются микрофлорой кишечного происхождения. Это еще раз говорит о важности соблюдения санитарно-гигиенических норм и правил при переработке пищевых продуктов.

Поступление указанной микрофлоры в организм с пищевыми продуктами вызывает тошноту, рвоту, боли в эпигастральной области, слабость, диарею и другие симптомы.

Также в ходе расследования было установлено, что предприятие общественного питания «Донер маркет» функционировало без регистрации о продовольственной безопасности.

В ходе проверки было установлено, что работники предприятия не проходили периодические медобследования, не проводились мероприятия по борьбе с вредителями (дезинфекция, дезинсекция и дератизация).