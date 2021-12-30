Прогноз погоды на Новый год

31 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Ночью и утром местами туман. Северо-западный ветер днем сменится южным.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе МЭПР, температура воздуха составит в Баку и на Абшеронском полуострове ночью 3-5° тепла, днем 8-10° тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы, 765 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана в основном без осадков, местами туман. Будет дуть умеренный восточный ветер. Температура воздуха составит ночью от 4° мороза до 1° тепла, днем 8-13° тепла, в горах ночью 3-8° мороза, днем 4-9° тепла.