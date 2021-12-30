«Азеригаз» прокомментировал взрыв перед Flame Towers

В ПО «Азеригаз» прокомментировали взрыв, который прогремел сегодня перед Flame Towers в Ясамальском районе Баку.

«Взрыв произошел в результате утечки газа во время ремонтных работ, которые проводили сотрудники Исполнительной власти (ИВ) Баку. В результате пострадали два сотрудника ИВ», — сказал в четверг Trend глава пресс-службы ПО Эльданиз Велиев.

По его словам, взрыв произошел на участке газовой линии до установленного там счетчика.

«ПО не контролирует этот участок газовой линии», — сказал Велиев.

Отметим, что сегодня перед Flame Towers в Баку прогремел взрыв.

В заявлении АПА руководитель отдела по связям с общественностью ПО Эльданиз Велиев заявил, что ПО «Азеригаз» не несет ответственности за взрыв, произошедший из-за утечки газа в факеле недалеко от отеля «Пламенные башни» в Баку.

«Вблизи «Пламенных башен» сотрудники ИВ Баку, контролирующие факел, провели работу, и из-за неосторожности произошла утечка газа, которая в итоге привела к взрыву. Нам стало известно, что два сотрудника получили травмы»,- отметил он.

«Мы сожалеем, что произошел такой инцидент. Но еще раз говорю, что, поскольку нет вмешательства во внутреннюю линию ПО «Азеригаз«, ответственность объединение не несет», — сказал Э.Велиев.