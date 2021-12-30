«Новый год с подарками от волонтеров»: «волонтеры Azercell» осчастливили около двухсот детей

Azercell Telecom, отметивший 25-летие своей деятельности, с первых лет существования сформировал большую благотворительную команду из сотрудников компании под названием «Волонтеры Azercell». В этом году, как и в предыдущие годы, «Волонтеры Azercell» провели очередную благотворительную акцию для детей по случаю Дня солидарности азербайджанцев всего мира и Нового года. В рамках акции «Новый год с подарками от волонтеров» они посетили семьи шехидов и ветеранов Второй Карабахской войны, а также малообеспеченные семьи и порадовали их детей различными подарками.

Акция была заранее анонсирована в аккаунтах «Волонтеров Azercell» в социальных сетях. В течение месяца при поддержке партнеров и отдельных лиц, присоединившихся к инициативе, были приготовлены подарки для детей, семьи которых относятся к наиболее уязвимым группам населения.

Кампания «Новый год с подарками от волонтеров» охватила многие регионы Азербайджана. Наряду со столицей, волонтеры посетили семьи шехидов и ветеранов, проживающих в Сумгайыте, Ходжасане, Хырдалане, Сарае, Гяндже, Барде, Физули, Огузе, Шамахе, Лянкяране, Ширване, Сабирабаде, Мингячевире, Габале, Шеки, Геранбое и Нафталане. В целом, по случаю Дня солидарности азербайджанцев всего мира и Нового года праздничные подарки были вручены около 200 детям разных возрастных категорий.

Отметим, что аналогичные акции по случаю праздника проводились волонтерами и в предыдущие годы. Команда «Волонтеры Azercell», которая содействует развитию традиций благотворительности в нашей стране, выражает благодарность партнерам и своим подписчикам в социальных сетях, которые поддерживают это движение, и призывает всех проявить солидарность и в будущих инициативах.

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ООО “Azercell Teleсom”, ставшее лидером в отрасли мобильной связи, крупнейшим налогоплательщиком и инвестором ненефтяного сектора Азербайджана, было основано в 1996 году. В настоящее время 5 млн абонентов выбирают Azercell. Доля рынка составляет 49%; охват территории страны: 94,25%; охват населения страны: 98,73%. Azercell – единственная в стране и на постсоветском пространстве компания, которой присвоен Международный Platinum Сертификат “Investors In People” (Инвесторы в людей). Мобильный оператор единственный в стране получил Золотую награду в World’s Premier Business Award STEVIE в номинации “Коммуникационной компании года”. Именно Azercell впервые стал в стране инициатором ряда новшеств, включая GSM-технологии, систему предварительной оплаты, услуги мобильного Интернета, создание сети на территории метрополитена, Колл-Центр 24/7 (*1111), услуги фронт-офиса 7 дней в неделю, офисы Azercell Ekspres, услуги М2М, технология 4G, услуги мобильного и онлайн клиента, клиентские услуги в социальных сетях, а также мобильную услугу электронной подписи «Asan İmza» и т.д. В рамках выставки Bakutel 2019 оператор мобильной связи впервые в Азербайджане провел испытания технологии 5G в пилотном режиме. Стремительно растущая сеть 4G Azercell охватывает около 60 регионов страны, включая Баку и Абшерон.