Компания Bakcell сделала заявление в связи ранением своего сотрудника в результате армянского обстрела

С огромным чувством сожаления сообщаем, что сотрудники, выполнявшие свои служебные обязанности на освобожденных территориях Агдамского района, попали под обстрел незаконных армянских вооруженных формирований. Об этом говорится в заявлении ООО «Bakcell».

«Анар Рагимли, получивший ранение в результате обстрела, в данный момент получает необходимую медицинскую помощь и его жизни ничего не угрожает. Компания Bakcell осуществляет широкомасштабные работы, направленные на обеспечение мобильной связи на освобожденных от оккупации территориях, и поездка наших сотрудников в Агдам была связана с установкой мобильной сети», – добавили в компании.

Отметим, в Следственном управлении Генеральной прокуратуры по факту возбуждены уголовные дела по статьям 214.2.3, 29, 120.2.7, 29, 120.2.11, 228.3 УК.

Расследование продолжается.