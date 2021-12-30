В Азербайджане в некоторые дни января будет 18 градусов тепла

В январе 2022 года среднемесячная температура воздуха на территории Азербайджана будет близка к климатической норме, местами несколько превышая ее, сообщает Национальная служба гидрометеорологии.

Объем месячных осадков также будет близок к климатической норме, местами превышая ее. В первые дни января на территории страны ожидается стабильная погода, преимущественно без осадков.

В Баку и на Абшеронском полуострове среднемесячная температура воздуха составит 4-6 градусов тепла, что в целом в пределах климатической нормы. Температура воздуха ночью составит 2-7 градусов тепла, в отдельные дни — 0-3 градусов мороза, днем — 7-12 градусов тепла, в отдельные дни — до 15-18 градусов тепла.

Объем месячных осадков будет в целом в пределах климатической нормы, местами превышая ее.