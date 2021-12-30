UzAuto Motors наладила выпуск пяти моделей в Азербайджане

28 декабря 2021 года производственная линия UzAuto Motors в городе Гаджигабул (Азербайджан) перешла на второй этап развития производства – на заводе запущена сборка автомобилей Chevrolet Damas, Labo, Lacetti, Tracker и Malibu.

Производство было налажено на производственных мощностях завода СП ООО «Азермаш СР», где с сентября текущего года года уже производятся автомобили Chevrolet Nexia и Cobalt. Вся продукция производится в соответствии с мировыми стандартами, установленными компанией General Motors (США).

Следующими шагами в данном направлении станет пополнение модельного портфолио Chevrolet в Азербайджане новыми перспективными моделями, а также поэтапное наращивание объема производства в ближайшее годы: по итогам 2022 года планируется выйти на мощность не менее 5000 автомобилей в год.

Напомним, что «Азермаш СР», который входит в состав Гаджигабульского промышленного квартала, расположенного недалеко от города Баку, является совместной компанией учредителями которой являются ООО «АВТОСАНОАТ ИНВЕСТ» (Узбекистан) и ООО «СТА ИНСААТ» (Азербайджан).