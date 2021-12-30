Фонд Гейдара Алиева устроил новогодний праздник для сирот

Фонд Гейдара Алиева ежегодно в канун Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года праздничным настроением радует детей, нуждающихся в особой заботе. И этот год не стал исключением.

В предыдущие годы во Дворце «Бута» с участием президента Фонда Мехрибан Алиевой организовывались торжества для воспитанников детских домов и школ-интернатов, а также для детей с ограниченными физическими возможностями. Однако последние 2 года в связи с пандемией COVID-19 и запрета на скопление большого количества людей в одном месте, что не соответствует требованиям карантинного режима, Фонд иначе поздравил детей из этой категории.

В преддверии праздника сотрудники Фонда Гейдара Алиева посетили детские дома и школы-интернаты в Баку и регионах, а также учреждения по оказанию социальных услуг, передали поздравления, праздничные подарки, игрушки и сладости от имени президента Фонда Мехрибан Алиевой.

Вокруг праздничного стола был организован праздник с участием Деда Мороза и любимых детьми сказочных персонажей.