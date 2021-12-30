Продлен срок выплаты надбавок к зарплате медработников, работающих с больными COVID-19 в Баку

Кабинет министров внес изменения в постановление «Об определении срочной надбавки к заработной плате медицинских работников, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь больным коронавирусом нового типа (COVID-19) в специальных амбулаторных медицинских пунктах, созданных при Главном управлении здравоохранения города Баку», передает АПА.

Согласно постановлению, до 1 января 2022 года продлен срок выплаты надбавки к зарплате медицинских работников, оказывающих амбулаторную клиническую помощь больным коронавирусом нового типа (COVID-19) в специальных амбулаторных медицинских пунктах, созданных при Главном управлении здравоохранения города Баку.

Отметим, что в специальных амбулаторных медицинских пунктах, созданных при Главном управлении здравоохранения города Баку, к заработной плате медицинских работников, оказывающих амбулаторно-поликлиническую помощь больным с коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19), установлена 3-кратная месячная надбавка к должностному (тарифному) окладу. Согласно действующему до сих пор постановлению, сверхурочная работа оплачивалась пропорционально отработанному времени за период с 1 июля 2020 года по 1 ноября 2021 года.