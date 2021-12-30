Дорожная полиция обратилась к водителям, выезжающим в регионы на праздники

Главное управление Государственной дорожной полиции обратилось к участникам дорожного движения в связи с праздником.

ГУГДП МВД поздравляет участников движения с наступающим 31 декабря — Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом и призывает их строго соблюдать правила безопасности на улицах и дорогах, чтобы провести праздничные дни в хорошем настроении.

«Как известно, в связи с праздником в нерабочие дни горожане посещают зоны отдыха, расположенные в различных регионах республики. По этой причине наблюдается рост интенсивности движения, превышение водителями установленных скоростных лимитов, нарушение правил обгона и маневрирования. Это увеличивает вероятность возникновения аварий на дорогах .С учетом изложенного, ГУГДП призывает водителей не нарушать правила дорожного движения, выезжать на дальние расстояния в светлое время суток, не ехать долго без отдыха и остановок, проверять техническое состояние транспортного средства перед выездом, пристегивать ремни безопасности, правильно оценивать скорость и направление движения транспортных средств по дороге, а также погодные условия», — говорится в информации.