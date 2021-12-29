Игроку НБА покорился новый рекорд

Неудачно закончился для «Голден Стэйт» последний матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Лидеры первенства неожиданно уступили на родном паркете «Денверу» 86:89, пишет «Корреспондент».
Несмотря на поражение этот вечер надолго запомниться лидеру «воинов» Стефу Карри. Баскетболист набрал 23 очка, реализовав при этом 5 бросков из-за дуги из 14.
Одно из попаданий стало 3000-м в карьере разыгрывающего. И он стал первым игроком в истории, кому покорилось такое достижение.
Напомним, что две недели назад, 15 декабря, разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» забросил 2974 трехочковый в своей карьере, тем самым обойдя легендарного Рэя Аллена в списке лучших снайперов в истории лиги.
3️⃣0️⃣00!
The three-point king reaches a new frontier. pic.twitter.com/OY5ueEXOd6
— NBA (@NBA) December 29, 2021