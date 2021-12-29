Президент Алиев подписал указ о страховании

В централизованной электронной информационной системе Министерства труда и социальной защиты населения будет создана подсистема «Государственное обязательное личное страхование».

В связи с этим Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в указы № 634 Президента Азербайджанской Республики “О совершенствовании системы государственного обязательного личного страхования и утверждении “Положения о централизованной электронной информационной системе“ Министерства труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики и Положения об интернет-портале ”e-Social“ от 15 апреля 2019 года и ”О некоторых мерах по совершенствованию управления в сфере государственного обязательного личного страхования” от 18 мая 2021 года № 1340.

Министерству труда и социальной защиты населения необходимо обеспечить формирование подсистемы до 1 июля 2022 года.

Министерство должно обеспечить доступ к подсистеме Министерства обороны (с учетом части 6 настоящего указа), Министерства внутренних дел, Министерства иностранных дел, Министерства юстиции, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерства экономики, Государственной пограничной службы, Службы безопасности Президента Азербайджанской Республики, Государственной службы специальной связи и информационной безопасности Азербайджанской Республики, Государственного агентства по охране стратегических объектов Азербайджанской Республики, Государственной службы по мобилизации и призыву на военную службу, Государственной миграционной службы, Генеральной прокуратуры и судов.

В то же время Министерство труда и социальной защиты должно принять меры по обеспечению защиты информации, которая будет включена в подсистему, включая государственную тайну и другую информацию, охраняемую законом.

Государственное агентство по обслуживанию граждан и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики должно обеспечить интеграцию подсистемы в информационную систему электронного правительства в соответствии с “Правилами формирования, ведения, интеграции и архивирования государственных информационных ресурсов и систем”, утвержденными Указом Президента Азербайджанской Республики № 263 от 12 сентября 2018 года.

Министерство обороны, Министерство внутренних дел, Министерство иностранных дел, Министерство юстиции, Министерство по чрезвычайным ситуациям, Министерство экономики, Государственная пограничная служба, Служба безопасности Президента Азербайджанской Республики, Государственная служба специальной связи и информационной безопасности Азербайджанской Республики, Государственное агентство по охране стратегических объектов Азербайджанской Республики, Государственная служба по мобилизации и призыву на военную службу, Государственная миграционная служба, Государственный таможенный комитет в день оформления документов, подлежащих представлению в Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения, связанных с государственным обязательным личным страхованием, должен обеспечить внесение в подсистему данных документов. Милли Меджлису, Генеральной прокуратуре и судам рекомендовано в день оформления документов, подлежащих представлению в Государственный фонд социальной защиты в связи с государственным обязательным личным страхованием, обеспечить внесение в подсистему данных, содержащихся в этих документах.

Кабинету министров поручено в течение шести месяцев подготовить и представить Президенту Азербайджанской Республики единый законопроект в сфере государственного обязательного личного страхования.

Данный Указ вступает в силу с 1 января 2022 года.