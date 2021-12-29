Xiaomi 12 Pro провалил краш-тест

Анонсированный на этой неделе смартфон Xiaomi 12 Pro не прошел первый краш-тест, пишет «Газета.ру» со ссылкой на Mydrivers.

Сообщается, что один из первых владельцев смартфона уронил его с небольшой высоты, из-за чего задняя стеклянная панель устройства покрылась трещинами. Кроме того, на фото заметно, как задняя часть смартфона отошла от боковой рамки.

По данным портала, ремонт смартфона может обойтись примерно в $60.

Xiaomi 12 Pro обладает 6,73-дюймовым Amoled LTPO-дисплеем Samsung E5 с разрешением QHD+, адаптивной частотой обновления изображения от 2 до 120 Гц. Кроме того, гаджет получил аккумулятор на 4600 мАч и восьмиядерный процессор Snapdragon 8 Gen 1.