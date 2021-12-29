Жириновский рассчитывает на воссоединение «исторических земель» РФ через закон о гражданстве

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что внесенный в Государственную думу президентом России законопроект о гражданстве содержит новшества, которые могут поспособствовать воссоединению российских исторических земель. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Возможно, что постепенно это (новый закон о гражданстве) приведет и к воссоединению исторических земель России. Но на этот раз не должно создаваться никаких республик или союзов. Все объединительные процессы только под флагом России и на правах административных регионов», — сказал Жириновский.

Среди изменений, предложенных главой государства, политик отметил повышение статуса процедуры (особые моральные требования к кандидатам и невозможность вступления в гражданство РФ по формальным основаниям), а также приоритетное право на получение российского паспорта, которым наделяются жители стран, входивших в СССР.

«Это фактически то, что и предлагала ЛДПР на протяжении многих лет, – выдавать паспорта русским прямо в консульствах России, без всяких проволочек», — подчеркнул Жириновский.

Он добавил, что в настоящее время на окраинах страны идут «центростремительные» процессы, которым необходимо помочь.