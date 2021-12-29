С 1 января ветеранам Отечественной войны будут предоставлены президентские пенсии

Министерство труда и социальной защиты населения с 1 января 2022 года обеспечит назначение и выплату пенсии президента Азербайджанской Республики лицам, участвовавшим в боевых действиях за территориальную целостность Азербайджанской Республики в период с 27 сентября по 10 ноября 2020 года.

Это отражено в подписанном сегодня президентом Ильхамом Алиевым распоряжении «О мерах по присвоению звания «Ветеран войны» лицам, участвовавшим в боевых действиях за территориальную целостность Азербайджанской Республики”.