В Азербайджане утверждены новые пошлины за выдачу госрегистрационных знаков

Президент Ильхам Алиев 29 декабря подписал указ о внесении изменения в закон Азербайджана «О государственной пошлине».

Согласно указу, с 1 января 2022 года меняются госпошлины на выдачу номерных знаков автомобилей.

Этот закон вступает в силу с 1 января 2022 года.

Согласно изменению, пошлины за комбинацию цифр или букв на государственных регистрационных знаках, выдаваемых автотранспортным средствам, меняются в нижеследующем порядке:

— 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007,008, 009:

различной серии – с 1500 манатов до 2000 манатов;

— той же серии – с 2500 манатов до 3000 манатов;

100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 –

— различной серии: с 1000 манатов до 1500 манатов,

— той же серии: с 1500 манатов до 2000 манатов;

111, 222, 333, 444, 555, 666, 777, 888, 999 –

— различной серии: с 500 манатов до 1000 манатов,

— той же серии: с 1000 манатов до 1500 манатов.

За выдачу других государственных регистрационных знаков для автотранспортных средств, за исключением указанных выше цифр или букв, а также за повторную выдачу государственного регистрационного знака, включая комбинацию цифр или букв, указанных в табличной части, будет установлена пошлина в размере 30 манатов. Раньше эта пошлина составляла 22 маната.